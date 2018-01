Caixa: serviços do FGTS pela Internet Em 2000, a Caixa Econômica Federal modernizou os serviços do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores e empresas. A consulta do saldo e do extrato do FGTS passou a ser oferecida pela Internet. No começo deste ano a emissão do Certificado de Regularidade com o fundo (CRF) também ficou disponível no site da Caixa na Internet (veja o link abaixo). A arrecadação do FGTS passou a ser realizada também na rede de 7.700 lojas de loteria espalhadas em todo o País, o que leva comodidade em especial para pequenas empresas. Novos projetos serão implantados em 2001. O projeto conectividade, no qual a comunicação entre a Caixa e as empresas será realizada através da Internet, aumentando o controle de programas como o FGTS e o seguro-desemprego e o conforto para os trabalhadores, será uma das novidades. Arrecadação de 2000 foi de R$ 18,7 bilhões A arrecadação do FGTS no ano 2000 foi de R$ 18,7 bilhões, a maior desde a criação do fundo, em 1967, informa a Caixa Econômica Federal, administradora do FGTS. O saldo entre a arrecadação e os saques foi positivo, o que não ocorria desde 1996. Em 2000, a diferença foi de R$ 1,5 bilhão, a maior desde o início do Plano Real, em 1994. O número de parcelas pagas pelo seguro-desemprego caiu 9 5% em 2000 em relação a 1999.