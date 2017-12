Caixa: serviços financeiros na padaria A Caixa Econômica Federal em parceira com as empresas Telefônica, Globocabo, Netcash e Sindicato da Indústria da Panificação (Sindipan) lançará amanhã o serviço Pop Banco. A instituição instalará 100 terminais com acesso à Internet em padarias da Grande São Paulo, onde os clientes poderão realizar operações bancárias como consulta de saldos, extratos e transferências. O projeto tem como objetivo ter 2,5 mil terminais em padarias de todo o País até o final do primeiro semestre de 2001.