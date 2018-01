Caixa: serviços gratuitos para o trabalhador A Caixa Econômica Federal e a Força Sindical vão promover no dia 1º de maio uma festa com direito a shows musicais e serviços a população. A Caixa colocará à disposição do trabalhador uma equipe gerencial especializada nos produtos sociais do banco como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), PIS e seguro desemprego. O trabalhador poderá solicitar gratuitamente o Cartão do Cidadão, que permite acesso ao extrato e saldo do FGTS e do e extrato, saque e saldo do PIS nos terminais de consulta da Caixa. Para solicitar o cartão do Cidadão, o trabalhador deve estar munido carteira de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e carteira de trabalho. Os trabalhadores presentes irão participar do sorteio de 10 automóveis zero quilômetro e de 5 apartamentos. Além dos produtos da Caixa, o trabalhador terá acesso a uma série de serviços gratuitos como: tirar documentos, procurar emprego, esclarecer dúvidas sobre a Previdência Social, fazer exames de saúde e até cortar o cabelo. A festa será realizada na Estação Caixa, um mega-estande de 600 metros quadrados na Praça Campo de Bagatelle, em Santana, na zona Norte de São Paulo, a partir das 7 horas da manhã. A festa contará com a presença de artistas como Zezé Di Camargo e Luciano, Daniel, Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Gian & Giovani, KLB, Fagner, Roberta Miranda, Maurício Manieri, etc.