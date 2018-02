Caixa também fará vendas diretas de ações da Vale A Caixa Econômica Federal também intermediará a compra direta de ações da Vale. O valor mínimo é de R$5 mil e o máximo, de R$100 mil. A Caixa vai cobrar uma taxa mensal para a manutenção das ações em custódia. O valor é de R$21,60 - independentemente do valor aplicado. Para a operação à vista com desconto, as ações ficaram bloqueadas para negócios por seis meses, mas, para a compra das ações à vista sem desconto, o investidor poderá negociar a partir da liquidação da operação. O banco pretende captar cerca de R$ 500 milhões nos fundos Vale com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e mais R$ 500 milhões nas carteiras formadas por recursos próprios. Na operação com ações da Petrobrás, a Caixa captou 50% dos investimentos feitos com recursos do FGTS. "Acredito que um milhão de trabalhadores devam procurar a Caixa para investir recursos do FGTS", afirma o diretor de ativos de terceiros da Caixa, Jorge Luiz Ávila da Silva. Ele confia que o bom resultado conseguido nos fundos Petrobrás e o melhor conhecimento desta operação por parte dos investidores favorecem a boa perspectiva de captação da Caixa na operação Vale. Silva também destaca que os fundos Vale, após seis meses, darão aos investidores o direito de portabilidade dos recursos. "O dinheiro aplicado na Vale poderá ser direcionado para os fundos Petrobras. O investidor vai comprar ação da Petrobras pelo preço do dia da negociação, sem desconto." O investidor não perderá o desconto de 5% caso permaneça no Fundo Vale por seis meses. Caixa verifica maior movimento nas agências O superintendente de negócios da Caixa Econômica Federal, Odemir Rodrigues Vidal, declarou que as agências da Caixa registraram uma movimentação maior de clientes ontem, no primeiro dia de atendimento para operação da Vale. A comparação é feita em relação ao primeiro dia da operação Petrobrás. A Caixa pretende soltar nos próximos dias um balanço do atendimento e operações já realizados.