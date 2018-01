Caixa também vai baixar os juros do crédito A Caixa Econômica Federal informou na noite desta sexta-feira que a redução de 60% para 45% do recolhimento compulsório sobre depósitos a vista levará a instituição a baixar em até dois pontos porcentuais as taxas de juros anuais de suas operações este mês. Em nota, o banco estatal estima que a redução do compulsório dará condições para que a taxa média anualizada caia de 66% para 64% ao ano. Em termos mensais, a taxa média de diversas operações de crédito comercial poderá baixar de 4,32% para 4,14%. A redução do compulsório permitirá uma ampliação em R$ 695 milhões na oferta de crédito da Caixa.