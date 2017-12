Caixa tem Letras Hipotecárias A Caixa Econômica Federal tem um tipo de investimento que pode apresentar rentabilidade mais atraente do que a dos fundos de renda fixa para grandes investidores. São as Letras Hipotecárias, um contrato que paga juro mais variação da Taxa Referencial (TR). Esse contrato tem como lastro as hipotecas dos créditos habitacionais concedidos pela Caixa. A emissão de LH está limitada aos valores e prazos da carteira habitacional da Caixa. O grande diferencial é que a LH tem alíquota zero de Imposto de Renda sobre o rendimento básico do papel. É esta isenção que costuma garantir ao cliente uma rentabilidade líquida superior à de outros investimentos de renda fixa, explica o superintendente de finanças da Caixa, Wilson Risolia. "Essa aplicação é ideal para pessoa física porque a taxa de IR significa uma perda muito grande do rendimento." A LH tem prazo mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. A aplicação mínima é de R$ 300 mil, mas é possível que ainda em dezembro esta quantia seja reduzida para algo entre R$ 30 mil a R$ 50 mil, segundo a Caixa. As taxas de rendimento negociadas com os clientes variam de acordo com o prazo e o volume aplicado. Swap A Caixa ainda oferece ao investidor que compra a LH a opção de fazer um contrato atrelado de swap. O swap é um contrato que troca um rendimento por outro. No caso, a Caixa oferece a troca do rendimento da LH - que é juro mais TR - por um porentual do juro definido em contrato do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), segundo Wilson Risolia. A taxa do CDI somente é conhecida após a maturação do investimento, representando a verdadeira oscilação dos juros num período. É pós-fixada, o que garante maior segurança ao investidor que não quer perder em caso de alta dos juros. Na avaliação de Wilson Risolia, a possibilidade de trocar o rendimento do papel por um percentual do CDI dá segurança ao investidor, pois é uma referência que ele conhece melhor. A operação de swap, no entanto, não é isenta de IR. Ou seja: se o cliente receber rendimento nesta operação maior do que o da compra simples da LH, vai pagar IR de 20% pela diferença a mais de rendimento. Veja, em outra matéria, uma comparação entre rentabilidades de aplicações em letras hipotecárias e em 100% CDI.