Caixa tem lucro líquido de R$ 618 mi no 4º trimestre

A Caixa Econômica federal anunciou nesta quinta-feira, 12, que registrou lucro líquido de R$ 618 milhões no quarto trimestre de 2008. Esse resultado teve a contribuição positiva de R$ 2,199 bilhões das intermediações financeiras e outros R$ 1,847 bilhão de receitas com prestação de serviços. Em todo o ano de 2008, o lucro líquido somou R$ 3,883 bilhões, cifra 62,3% maior que a verificada em 2007. O resultado com intermediação financeira somou R$ 11,285 bilhões, valor 25% superior ao registrado em 2007. A receita com prestação de serviços avançou 7,3%, para R$ 7,366 bilhões.