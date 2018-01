Caixa tem lucro recorde de R$ 1,354 bilhão A Caixa Econômica Federal divulgou hoje um lucro líquido de R$ 1,354 bilhão nos nove primeiros meses, com alta de 32,7% frente a igual período de 2002. Segundo da instituição, trata-se do maior lucro de sua história. Somente no terceiro trimestre, o lucro foi de R$ 494,632 milhões, mas o banco não divulgou comparativo. As receitas de intermediação financeira somaram R$ 19,313 bilhões até setembro. O lucro operacional alcançou R$ 1,827 bilhão em nove meses. O retorno sobre o patrimônio líquido ficou em 39,50%. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido do banco era de R$ 5,700 bilhões e os ativos totalizavam R$ 141,147 bilhões.