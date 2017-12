Caixa tem plano corporativo para Petrobras O número de adesões de trabalhadores aos fundos mútuos de privatização na Caixa Econômica Federal (CEF) para a compra de ações da Petrobras, com recursos do FGTS, atingiu 5 mil no segundo dia da oferta pública. O valor da troca do saldo do fundo de garantia por ações da Petrobras atingiu R$ 19,5 milhões. Os trabalhadores têm até o próximo dia 31 de julho para aderirem aos fundos de ações da Petrobras com recursos do FGTS. Mas atenção, pois para fazer a reserva é necessário ter em mãos o extrato da conta do FGTS - que pode demorar até 5 dias úteis para ser emitido. A Caixa Econômica Federal deverá lançar amanhã o plano corporativo, programa que reúne trabalhadores de uma mesma empresa para aplicar no fundo de ações da Petrobras. A taxa de administração será de 0,95% ao ano contra uma taxa mínima de 1,5% ao ano nas agência das CEF. A Caixa oferece aos trabalhadores - que não precisam ser clientes da instituição - três fundos para a compra de ações com recurso do FGTS. Segundo o diretor de administração de recursos de terceiros da Caixa, Jorge Luiz Ávila, os investidores podem realizar todas as etapas do negócio com uma visita a uma das agências da instituição. Ávila afirma que só na Caixa o trabalhador pode verificar o seu saldo e fazer um investimento. Nas demais instituições o trabalhador precisa retirar o extrato atualizado na Caixa para fazer a aplicação. Um dos fundos administrados pela Caixa não exige valor mínimo para depósito. Em outro a taxa de administração é de 1,5% ao ano uma das menores do mercado.