Caixa terá sala de conveniência no terminal Barra Funda A Caixa Econômica Federal anunciou que vai abrir, na próxima segunda-feira às 10 horas, uma sala de conveniência no Terminal Barra Funda, em São Paulo, com micros para abertura de conta eletrônica (Caixa Aqui) e um PAE - Posto de Atendimento Eletrônico. Segundo a instituição, que será representada na inauguração pelo vice-presidente João Carlos Garcia, trata-se do primeiro serviço desse tipo em um terminal rodoviário no Brasil, possibilitando consulta ao PIS, FGTS, Seguro - Desemprego, Contrato da Casa Própria, Cartão do Cidadão e FIES, além da abertura de conta simplificada, a Conta Caixa Aqui. A Caixa estima em cerca de 150 mil pessoas o público que circula diariamente pelo terminal da Barra Funda que interliga linhas de interligação trem, metrô e ônibus. "Esse é o passo inicial de um projeto que prevê a instalação de postos de atendimento em todos os terminais rodoviários gerenciados pela Socicam, empresa administradora do Terminal Barra Funda e Tietê e de terminais de passageiros por todo o país", informa a Caixa. O planejamento inicial ainda prevê a implantação de novos serviços e Postos de Atendimento no Terminal Tietê e no Boulevard São Bento, além das estações do Metrô Santana, Luz, Sé, Praça da República, Brás, Belém, Tatuapé, Carrão, Artur Alvim, Corinthians-Itaquera, Santa Cruz e Consolação. Também está sendo anunciada o plano de ampliar os serviços prestados pela Caixa no Poupatempo Sé e, em breve, nos Poupatempos Itaquera e Santo Amaro.