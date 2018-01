Caixa treina funcionários para venda de títulos O superintendente nacional de serviços e captação da Caixa Econômica Federal, Roberto Derzie, disse que a instituição já está se preparando para facilitar a compra de títulos públicos por pessoas físicas, conforme o projeto Tesouro Direto, anunciado esta semana pelo governo federal. Ele informou que está havendo treinamento da equipe de vendas nas agências e que os títulos públicos deverão ser vendidos em valores inferiores a R$ 200,00, devendo ficar no intervalo mínimo entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Ele afirmou que a Caixa pretende também fazer a venda pulverizada de títulos nas mais de nove mil lotéricas. Derzie disse que os investidores terão acesso à rentabilidade mensal dos títulos públicos, como ocorre nos demais investimentos. O diretor de produtos e serviços da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), João Batista Fraga, informou que a instituição está preparada para fazer a conexão automatizada nas agências da Caixa e do Banco do Brasil para facilitar a compra de títulos do Tesouro Nacional. A venda ocorrerá também nas agências dos Correios. Ele afirmou que os títulos públicos já são conhecidos da população, pois compõem os fundos de renda fixa. Bolsa A CBLC tem experiência em popularização, pois é responsável pela custódia e liquidação de ações no projeto de popularização do mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo Fraga, o programa da Bovespa fez com que o número de pessoas físicas possuidoras de ações, passassem de 90 mil em junho de 2002, para 101 mil em dezembro do mesmo ano. Ele informou que a intenção é ampliar o programa Tesouro Direto, fazendo com que a aquisição dos papéis possam ser feitas não só pela internet, como acontece hoje, mas também pelas agências dos bancos estatais. Atualmente os investidores efetuam a compra na internet no valor mínimo de R$ 200,00. Segundo ele, com a iniciativa o Brasil tornou-se o terceiro país do mundo a promover essa popularização, depois dos Estados Unidos e da Espanha. Em 7 de janeiro, a venda de títulos públicos pela intenet completou um ano e contava com 5.620 investidores cadastrados, tendo sido realizadas 8.536 operações de compra nos 25 Estados e no Distrito Federal, totalizando 77 milhões em títulos vendidos. O investimento em título público, garantido pelo Tesouro Nacional, possibilita o financiamento da dívida pública.