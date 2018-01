Caixa vai abrir 2250 novos correspondentes bancários Com o número de contas simplificadas superando as expectativas da própria Caixa Econômica Federal - foram 500 mil contas em dois meses, ante uma meta de 1 milhão em um ano - o banco está abrindo inscrições para credenciar 2250 novos correspondentes bancários até o fim do ano. A idéia é mais do que dobrar o número de estabelecimentos comerciais, como padarias e mercearias, que oferecem os serviços bancários da instituição à população. Presente em todos os 5561 municípios do País através de agências, casas lotérias e correspondentes bancários, a Caixa possui uma rede de 2.108 correspondentes desse tipo espalhados por todo o Brasil, principalmente em pequenos municípios. Agora, o objetivo é ampliar a presença nas periferias. Serão contratados estabelecimentos que comercializem gêneros alimentícios da cesta básica (como supermercados e mercearias) localizados nas periferias de 251 municípios selecionados. Outros 2 mil correspondentes deverão ser contratados em 2004. De acordo com a instituição, cada correspondente bancário realiza, em média, 2,8 mil transações ao mês, sendo 40% da movimentação relacionada ao pagamento de benefícios sociais. O credenciamento começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 18 de setembro, no site www.caixa.gov.br ou em qualquer agência da instituição.