Caixa vai enviar saldo do FGTS pelo celular A partir de agora, os trabalhadores que têm aparelho celular com tecnologia WAP - que permite acessar informações contidas em páginas da Internet através do telefone móvel - podem utilizá-lo para consultar o saldo do FGTS. Disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, o serviço faz parte do Programa Nacional de Desburocratização e Qualificação do Atendimento ao Cidadão. A tecnologia WAP é um avanço que ainda está restrito a alguns modelos de celular. No entanto, os preços desses aparelhos estão cada vez mais próximos dos demais, o que os torna mais acessíveis, ampliando a procura por esse diferencial. Para se ter uma idéia do que representa o novo serviço, as consultas a saldo e extrato do FGTS pela Internet, lançadas, respectivamente, em setembro e novembro do ano passado, já ultrapassam a marca dos 18 milhões de acessos. Com o propósito de garantir uma maior segurança aos usuários, o acesso ao saldo do FGTS via celular está disponível apenas para os trabalhadores que contam com linha habilitada junto às operadoras conveniadas à Caixa (BPC, ATL, Telemig Celular, Americel, Telet e Amazônia Celular). No momento, estão sendo realizadas negociações para ampliar essa lista, levando em conta os padrões de segurança exigidos pela empresa. Como se cadastrar Para utilizar o novo serviço, o trabalhador deve realizar um cadastramento prévio no site da Caixa (veja link abaixo), dentro do portal Benefícios Sociais. Na opção FGTS - Celular/Tecnologia Modular, ele obtém o Código Identificador do Usuário (apelido). Além desse código, será exigida a Senha Internet definitiva, também obtida no portal Benefícios Sociais. Para cadastrar tanto o apelido quanto a Senha Internet, é necessário informar a senha do Cartão do Cidadão, que pode ser conseguida em qualquer agência da Caixa.