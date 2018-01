Caixa: venda de mil imóveis e feirão no ABC A partir de amanhã, a Caixa Econômica Federal (CEF) realizará sua maior licitação pública de imóveis que abrangerá todo o Estado de São Paulo. São 724 apartamentos e 279 casas, sendo 337 na Capital. Desse total, 25% dos imóveis estão vagos. Os preços variam de R$ 1,5 mil a R$ 295 mil. Um edital detalhado, acompanhado da lista de imóveis, estará disponível nas agências da CEF, no Feirão do ABC (veja abaixo) e no Plantão Permanente da Caixa no Conjunto Nacional, a partir de 05 de abril. O prazo para entrega de propostas vai até dia 4 de maio nas agências da CEF. A divulgação dos resultados será no dia 16 de maio deste ano. Feirão no ABC A Caixa também realizará seu segundo feirão de imóveis deste ano. O objetivo é vender 290 imóveis na Região do ABC. Os valores variam de R$ 18 mil a R$ 140 mil. A feira acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de abril, das 11 às 19 horas, no Shopping Santo André (Rua Alvarez de Azevedo,99). Veja mais informações no site da Caixa, indicado no link abaixo.