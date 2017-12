Caixa vende 239 imóveis em concorrência pública A Caixa Econômica Federal (CEF) abrirá, a partir de segunda-feira, concorrência pública para a venda de 239 imóveis no Estado de São Paulo. Os interessados poderão realizar um lance fechado no imóvel de seu interesse pelo preço que achar justo. A concorrência pública termina no dia 17 de julho. O edital de venda com todos os detalhes e características das casas e apartamentos oferecidos está disponível em todas as agências da instituição ou no site da Caixa: www.caixa.gov.br Os preços dos imóveis variam entre R$ 6.939,90 e R$ 119 mil. Os interessados poderão financiar os imóveis de acordo com os programas Carta de Crédito Caixa e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Para a utilização do saldo do FGTS na aquisição é necessário o enquadramento nas regras do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do próprio FGTS.