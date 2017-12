Caixa venderá 445 imóveis em São Paulo A Caixa Econômica Federal vai realizar uma concorrência para vender 445 imóveis no Estado de São Paulo este ano, sendo 99 na capital. Pelo sistema da caixa, os interessados têm de acessar o site do banco para verificar os imóveis de interesse. O interessado tem que retirar o edital de venda em qualquer agência do banco. O valor médio dos imóveis é de R$ 32 mil. As propostas devem ser enviadas até o final deste mês e estão previstas para serem abertas no próximo dia 5. Ganha a concorrência aquele que apresentar a melhor proposta pelo imóvel. Os imóveis adquiridos podem ser comprados à vista ou com financiamento de até 100% do valor pelos mecanismos do banco, inclusive com a utilização do FGTS.