Caixa venderá imóveis ocupados por agências A Caixa Econômica Federal vai colocar à venda todos os imóveis próprios ocupados por suas agências no País. No total serão vendidos 680 prédios que valem, juntos, cerca de R$ 600 milhões. A medida atende à resolução do Banco Central que define que o ativo imobilizado dos bancos corresponda a no máximo 50% do patrimônio líquido até dezembro. Mesmo já atendendo à definição, o banco vai colocar no mercado seus 680 imóveis próprios de um total de 2 mil ocupados por suas agências. A venda é feita com garantia de locação pela Caixa, que se compromete a pagar o aluguel por cinco anos, mesmo que desocupe o local antes desse prazo. Mas a locação não é apenas uma garantia, é também condição para o fechamento do negócio. "Não queremos sair de nenhum prédio", afirma o superintendente nacional de Recursos Materiais da Caixa, José Odalgir Brizolim. Os prédios serão vendidos em cinco lotes por meio de concorrência pública. O primeiro edital será publicado no Diário Oficial da União amanhã, com as propostas de preços mínimos e valores de aluguéis de 140 unidades localizadas nas Regiões Sul e Sudeste, além de Goiás e Distrito Federal. A soma dos preços dessas unidades chega a R$ 220 milhões. O recebimento das propostas desse lote deve ocorrer de 16 a 20 de setembro. O valor de locação será definido por um estudo de mercado feito pela equipe de engenharia do banco, levando-se em conta localização, estado de conservação e área útil do imóvel. A correção será feita anualmente pelo IGPM, com previsão de negociação entre as partes a cada três anos. Brizolim acredita que os imóveis serão vendidos por valor acima do mínimo proposto por conta da confiança que o investidor tem na Caixa. "Somos inquilinos especiais", acredita. A taxa de retorno mensal prevista para os novos proprietários é de, em média, 1,2% sobre o valor investido. A compra poderá ser feita à vista - com desconto de 5% - ou a prazo, com entrada de 20% e o restante parcelado em até 120 meses e corrigido pelo IGPM mais juros de 14% ao ano. O recebimento das propostas será centralizado em São Paulo, onde também haverá sessões públicas de abertura de propostas. O dinheiro obtido com a venda não será destinado a nenhuma linha de crédito específica.