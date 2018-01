Caixa veta novo empréstimo a cliente que já tem imóvel financiado

BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal informou que não mais concederá um novo financiamento à casa própria para os clientes que já obtiveram crédito no banco estatal para a mesma finalidade. A nova regra vai começar a ser colocada em prática a partir do dia 17 deste mês nas linhas de financiamento com recursos da poupança para a compra de imóvel novo ou usado.

A exceção será para os clientes que queiram um novo financiamento para comprar imóveis comerciais ou lotes urbanos para construção de moradia. Nessas condições, mesmo possuindo financiamento em curso, será possível pegar um novo empréstimo.

A Caixa afirmou, em nota, que essas operações representam 2,4% da quantidade de financiamentos concedidos pelo banco. A instituição reiterou que o "foco" do banco em 2015 é o financiamento de imóveis novos, com destaque para a habitação popular, por meio do Minha Casa Minha Vida ou com recursos do FGTS. Nesses casos, não houve nenhuma alteração.

Neste ano, o banco estatal já subiu duas vezes as taxas de juros das operações para financiamentos de imóveis residenciais com recursos da poupança. Em 2014, as taxas ficaram congeladas durante todo o ano.

A Caixa mudou a forma como libera os financiamentos à casa própria porque enfrenta dificuldades com a fonte de recursos dessas operações: os depósitos na caderneta de poupança. No primeiro semestre deste ano, os saques ultrapassaram os depósitos em R$ 38,5 bilhões.

O governo tentou socorrer os financiamentos imobiliários com um pacote que inclui mais R$ 5 bilhões do FGTS e a liberação de R$ 22,5 bilhões de compulsórios, depósitos que os bancos são obrigados a manter no BC, desde que fossem usados para crédito imobiliário.