"Caixinha de boas surpresas do governo não está acabando" A sessão preparatória do reunião de Primavera do FMI, realizada hoje na sede do Banco da Inglaterra, mostrou que os representantes de vários países ricos não escondem a satisfação com a condução da economia brasileira e até uma certa surpresa com o ritmo da recente recuperação dos ativos do País. "Se o cenário global está sendo dominado por incertezas, o Brasil serve como um contraste positivo, o país está sendo muito bem visto", disse à Agência Estado o secretário para Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto, que representou o Brasil no encontro. ?A caixinha de boas surpresas do governo não está acabando.? Segundo ele, a aprovação das reformas programadas para este ano mostrará ao mundo que a recuperação brasileira será ?inexorável?. ?Teremos quatro etapas este ano: reforma na Previdência, reforma tributária, reforma na lei de falências e montagem do arcabouço para a autonomia do Banco Central. E todas serão cumpridas?, disse. ?Vários participantes, em contatos comigo, ressaltaram como os indicadores brasileiros, como o câmbio e a taxa de risco, estão tendo um desempenho positivo nas últimas semanas, oposto aos dos mercados internacionais e apesar de toda a turbulência causada pela guerra.? O secretário afirmou que a aprovação das reformas sustentará uma tendência de melhora da classificação de risco do País, que poderia ser iniciada ainda neste ano. ?Podemos ver o país iniciando um círculo virtuoso até antes do final do ano, mas isso também vai depender da coragem dos investidores. Os indícios de que estamos nesse caminho são crescentes?, disse. Entre os participantes do encontro de hoje, estavam o diretor gerente do Fundo, Horst Kohler, e a primeira vice-diretora Anne Krueger, além de delegados de dezenas de países membros da instituição multilateral. Canuto, que está desde a semana passada na Europa mantendo uma série de contatos com investidores e autoridades financeiras, participa nesta terça-feira de uma reunião preparatória do encontro do Banco Mundial, que à exemplo do encontro de Primavera do FMI, ocorrerá em abril em Washington.