Calçadistas estimam 25 mil demissões por causa do câmbio Os fabricantes de calçados estão pessimistas ao extremo. Depois de amargar 20 mil demissões no ano passado, por conta da desaceleração das exportações e do aumento da concorrência dos calçados chineses no mercado interno, o setor projeta um novo corte de 25 mil vagas neste ano e uma queda na produção da ordem de 85 milhões de pares. Só em janeiro, o setor registrou queda de 7% no faturamento com as vendas externas. "Até dezembro, ainda registrávamos receita positiva, mas este quadro está mudando, e os empresários não têm mais fôlego", reclama o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados), Elcio Jacometti. Desvalorização do dólar A estimativa da entidade deve se confirmar caso seja mantida a atual política cambial, de dólar desvalorizado. "Nós estamos desapontados e frustrados com a falta de reação por parte dos órgãos de governo aos nossos apelos de ajuda", disse o empresário, lembrando que no ano passado a indústria nacional de calçados deixou de exportar 23 milhões de pares, importou 16 milhões e fechou 60 fábricas somente no Rio Grande do Sul. A entidade promove amanhã, em São Paulo, um encontro com empresários do setor e com o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) para detalhar a crise do setor, que começou no ano passado.