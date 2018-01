Calçadistas prevêem ano ruim e alertam para mudanças Os fabricantes brasileiros de calçados projetam um ano difícil. As importações, puxadas pelos produtos chineses, devem dobrar neste ano, saindo de 17 milhões de pares no ano passado para 34 milhões em 2006. As exportações, segundo projeção da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados), devem recuar em 50 milhões de pares, ante um recuo de 22 milhões em 2005. Somado a um mercado interno fraco, o quadro de comércio exterior leva o setor a acreditar que serão cortadas 25 mil vagas no ano. "Temos visto um movimento forte de substituição da produção local", disse o presidente da Abicalçados, Élcio Jacometti. O faturamento com as exportações cresceu 4% no ano passado, apesar da queda no volume embarcado, pois, na média, os exportadores repassaram um reajuste de 17% ao preço dos calçados vendidos ao exterior. Em janeiro deste ano, as exportações totalizaram US$ 141 milhões, 7% menos que em janeiro de 2005. "Até dezembro, ainda registrávamos receita positiva, mas este quadro está mudando, e os empresários não têm mais fôlego", reclamou Jacometti. Por conta do cenário desfavorável, os calçadistas convocaram nesta quarta-feira uma entrevista coletiva para enviar uma mensagem de frustração ao governo. Jacometti contou que obteve do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em dezembro passado, o compromisso de que o governo federal adotaria medidas para ajudar o setor a enfrentar os prejuízos causados pela desvalorização do dólar. "Estamos frustrados, porque nada foi feito", disse. Posição Para manter a posição de mercado, diante de uma produção nacional pouco competitiva, as empresas executam uma série de movimentos. Segundo o diretor-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, uma primeira atitude bastante visível foi a transferência da produção do Rio Grande do Sul para estados do Nordeste, como Bahia e Ceará. Um segundo movimento, cujo impacto é sentido com mais profundidade desde o ano passado, é a substituição da produção local por calçados importados da China. Outros planos Fabricantes brasileiros também têm planos de transferir a produção para a Argentina, cujas condições são mais competitivas. É o caso da Paquetá Calçados, do Sul. "Para completar, já há empresas pensando até em transferir produção para destinos mais distantes, como China, Namíbia. E até mesmo a Bolívia, mais perto", disse Klein.