Calçados brasileiros perdem terreno na Argentina Os calçados "made in Brazil" estão perdendo terreno na Argentina. De 15,7 milhões de pares de calçados enviados ao mercado argentino em 2004, o volume exportado caiu para 13,6 milhões de pares em 2005, o equivalente à uma queda de 13% em relação ao ano anterior. O motivo da queda das vendas de calçados brasileiros é o sistema de restrições que o governo do presidente Néstor Kirchner implementou desde meados de 2004, quando desferiu uma ofensiva contra a suposta "invasão" de produtos provenientes do principal sócio do Mercosul. A Câmara da Indústria do Calçado informou que o plano dos industriais do setor é o de produzir 30% a mais do que em 2005, e exportar US$ 300 milhões. A Câmara celebrou em um comunicado, indicando que esse crescimento foi possível "depois de ter brecado a importação em massa de calçado brasileiro, contra a qual o governo impôs uma série de restrições". Segundo a Câmara, um dos principais focos de pedidos protecionistas anti-Brasil, "isto demonstra a importância da aplicação de medidas que evitem distorções nos mercados. Quando existem setores sensíveis, estes até podem desaparecer se as assimetrias não forem corrigidas". O setor de calçados reclama sobre uma suposta invasão de produtos brasileiros há quase uma década. Segundo analistas, o setor é o potencial candidato a solicitar a aplicação do Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC), criado na semana passada pelos governos do Brasil e da Argentina. O MAC é o sistema de salvaguardas para o comércio bilateral, que pretende impedir eventuais "invasões" de produtos brasileiros no mercado argentino e vice-versa por meio de cotas (por um prazo de até três anos, prorrogável por mais um).