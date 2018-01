Calçados têm aumento de 10% nos preços O preço dos calçados fabricados em Franca está sendo reajustado no mercado interno em cerca de 10%, informou o diretor executivo do Sindicato das Indústrias do Estado de São Paulo, Ivânio Batista, ontem, durante a abertura do 2º Congresso de Tecnologia na Indústria de Calçados. Segundo ele, o aumento decorre da alta no preço do couro. Os frigoríficos atribuem o reajuste ao aumento no volume exportação do produto Europa, que teve sua produção prejudicada pela epidemia de Vaca Louca e febre aftosa. No entanto, há quem questione o aumento das exportações. "Não há tanto mercado a mais para esse gado que os frigoríficos dizem que estão abatendo para retirar couro", comentou Carlos Brigagão, diretor do Sindicato e da empresa Sândalo. Segundo ele, um dos fatores que fizeram com que os preços dos calçados tivessem no mercado interno os reajustes médios de 10% foi a alta do dólar.