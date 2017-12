Calcule os gastos de energia de sua residência A partir de agora você já tem disponível no portal estadao.com.br uma planilha para fazer os cálculos de gastos de energia de sua residência, indicada no link abaixo. Para usar esta planilha, basta digitar os gastos em kWh de sua residência no ano passado, nos meses de maio, junho e julho. Clicando o ícone "calcular média", a ferramenta vai calcular qual sua média de gasto no período e qual sua cota de consumo descontando os 20%. Lembre-se que todas as residências têm garantido o piso de consumo de 100 kWh, com exceção dos consumidores cuja média esteja abaixo de 100kWh. Estes não precisam reduzir seu consumo, mas estarão sujeitos a corte se ultrapassarem a média de maio, junho e julho de 2000, mesmo que tenham consumo inferior aos 100 kWh. Na parte inferior da planilha, você pode simular seus gastos domésticos para verificar a melhor forma de reduzir o consumo. A planilha considera a potência média de aparelhos eletrodomésticos, mas convém verificar se os aparelhos de sua residência consomem mais do que isso. De qualquer forma, a planilha ajuda no cálculo final, mesmo que com aproximações. Digite o número de minutos de consumo médio diário. O cálculo final é feito considerando que este consumo diário se repete por 30 dias. Se você usa o aspirador de pó por 3 horas no mês, por exemplo, divida os 180 minutos (correspondente às 3 horas) por 30, e então coloque na planilha o correspondente a 6 minutos de uso diário. No pé da planilha vai aparecer o quanto você ainda pode gastar ou quanto está estourando em relação à sua cota. Com o simulador, agora vai ficar ainda mais fácil controlar os gastos de sua residência.