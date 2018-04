Calderón diz que PIB do México caiu 9% no 1º semestre

Oficialmente, o México entrou em recessão no primeiro trimestre deste ano, com uma queda de 8,2% no Produto Interno Bruto (PIB). O Ministério das Finanças do México projetou um declínio moderado e acredita que em todo o ano de 2009 o PIB recuará 5,5%.

A Volkswagen prevê uma queda de 30% em sua produção no México esse ano, pior do que a estimada anteriormente, por causa da recessão global, disse Otto Lidner, responsável pelas operações da empresa no país. Em janeiro, a Volkswagen havia previsto uma redução de 20% na produção no México. As informações são da agência Dow Jones.