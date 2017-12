Califórnia deve emitir bônus para financiar energia O secretário do Tesouro da Califórnia, Phil Angelides, disse que o Estado planeja emitir US$ 10 bi ou mais em bônus, no que seria a maior emissão de um governo estadual ou municipal na história dos EUA, para financiar a compra de energia elétrica no atacado. Segundo Angelides, a primeira oferta de bônus, de US$ 5 bi, poderá ser feita por volta de 1º de maio. O secretário disse que "a emissão será na faixa dos US$ 10 bilhões, mas poderá ser ainda maior, dependendo dos contratos de fornecimento de energia no longo prazo assinados pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado". As informações são da Dow Jones.