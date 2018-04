Califórnia pode eliminar 20 mil postos de trabalho

O estado da Califórnia, que está a ponto de ficar sem fundos, vai notificar nesta terça-feira, 17, a 20 mil empregados estatais que seus empregos podem ser eliminados, disse na segunda-feira, 16, um porta-voz do governador Arnold Schwarzenegger. O anúncio foi feito um dia depois que legisladores da Califórnia não conseguiram a aprovação por uma escassa margem de um plano financeiro de 40 bilhões de dólares que cobriria um déficit do estado, além do aumento de impostos e cortes de gastos. Os anúncios de demissão afetarão a 20% dos trabalhadores estatais, disse McLear, um porta-voz do governo republicano. McLear acrescentou que os cortes poderão se estender a cada uma das partes do governo estatal. A Califórnia, estado mais populoso dos Estados Unidos e a oitava maior economia mundial, experimenta uma dramática queda nos lucros devido a crise hipotecária, o que aumenta o desemprego e reduz o gasto de consumo.