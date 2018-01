Calisto Tanzi, fundador da Parmalat, é hospitalizado Calisto Tanzi, fundador da Parmalat, foi transferido da prisão para um hospital esta manhã, por causa de uma isquemia, informou seu advogado, Fabio Belloni. Segundo ele, o estado de saúde de Tanzi não é grave. No entanto, afirmou que os relatórios médicos serão levados à Corte como argumento para entrada com um pedido de prisão domiciliar. Seu irmão, Giovanni Tanzi, preso ontem, recebeu ordem de prisão domiciliar, por causa de problemas de saúde. As informações são da agência Dow Jones.