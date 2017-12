Call center da Anatel volta a funcionar, mas só das 8 às 20 h O call center da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) voltou a funcionar hoje, ao meio-dia, depois de 11 dias fechado. A novidade é que, a partir de agora, a central de atendimento não estará disponível 24 horas por dia. Os usuários que quiserem tirar dúvidas e fazer reclamações sobre os serviços de telecomunicações deverão ligar para o número 0800-332001 no período das 8 às 20 horas, de segunda a sábado. Esse novo horário de atendimento vai vigorar não apenas durante o contrato emergencial, nos próximos 90 dias, mas também quando entrar em vigor o contrato definitivo, com a empresa Call Tecnologia, que terá validade de um ano a partir de início de dezembro. Segundo a assessoria da Anatel, a agência tomou a decisão de desativar o serviço do call center durante a noite porque, depois das 20 horas, havia uma queda acentuada no número de ligações. A Anatel não divulgou o número de ligações recebidas hoje, mas disse que o volume de chamadas durante a tarde foi praticamente o dobro do movimento normal da central de atendimento. O call center da Agência recebe cerca de 10 mil ligações por dia. A Anatel fechou a central de atendimento no dia 26 de agosto, alegando falta de verbas devido ao contingenciamento imposto pelo governo federal. Mas a liberação de R$ 20 milhões, na semana passada pelo Ministério do Planejamento permitiu a retomada do serviço.