Call center da Eletropaulo atende 4,1 mil ligações O centro de atendimento 0800-7712393 da Eletropaulo atendeu, das 9 às 15 horas de hoje, 4,1 mil consumidores, quase mil a menos que o registrado ontem no mesmo período, para esclarecer dúvidas sobre racionamento. Até o final do expediente, às 21 horas, a expectativa é de atender 9 mil ligações. A Eletropaulo não informou quantas pessoas tentaram ligar para o serviço nesse período. Ontem, em torno de 2 milhões de pessoas tentaram ligar até às 18 horas para o call center. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 21horas. Conheça outras formas de entrar em contato com a Eletropaulo no link abaixo.