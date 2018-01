Call center: orientação especializada Todos os operadores de instituições financeiras pesquisadas são treinados para dar orientação aos clientes que tenham dúvidas quanto ao investimento que desejam fazer. Na maior parte dos casos, somente é indicada uma aplicação após analisado o perfil do cliente. São feitas perguntas que identificam sua aceitação de risco e horizonte de investimento disponível. Em poucos casos é prometido rendimento com base em projeções, mas é comum que o operador faça simulações com base na oscilação e rentabilidade passada do produto. É sempre bom lembrar que o rendimento passado de aplicações financeiras não garantem ganhos futuros. Veja o que cada banco oferece O Citibank conta com gerentes de relacionamento para dar atendimento telefônico (entre 8 e 20 horas) em um call center especial aos clientes com renda acima de R$ 7 mil. Atendem cada um dos clientes especiais no máximo 2 gerentes, para que funcionário e investidor possam se conhecer melhor. Para os demais usuários do call center, o Citibank oferece atendentes que passam por treinamento interno semanal, dado por especialistas em investimentos. A cada 15 dias há uma conferência virtual, novamente com técnicos. No BankBoston, os denominados gerentes especialistas atendem as ligações mas, caso estejam ocupados, os assessores de investimento - operadores em fase de treinamento - desempenham essa função. No Lloyds, os operadores passam por 30 dias de treinamento e mais 30 dias de adaptação antes de iniciarem suas funções. Os atendentes do Santander também fazem, permanentemente, cursos de especialização em atendimento telefônico e orientação de investimentos, assim como os operadores do ABN Amro Bank, que recebem diariamente informações sobre o funcionamento do mercado financeiro. No Unibanco, os atendentes recebem treinamento de uma empresa de consultoria permanentemente. Além disso, há o "auto-treinamento", em que os próprios administradores do banco conversam e informam os atendentes sobre as mudanças no mercado financeiro.