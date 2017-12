Calmos, mercados esperam pequena alta da Selic Os mercados mantém-se relativamente otimistas no dia em que se encerra a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) para discutir a Selic, taxa básica referencial de juros da economia, atualmente em 18,25% ao ano. Entre analistas, está se fortalecendo a expectativa de que a Selic subirá entre 0,5 ponto e 1,5 ponto percentual - sendo que a aposta de alta menor ganhou mais adeptos de ontem para hoje. A idéia de um choque de juro - uma elevação da Selic para algo ao redor de 25% - está praticamente afastada. Essa melhora nas expectativas para o Copom se deve, em primeiro lugar, à avaliação de que o apoio político obtido por De la Rúa a seu pacote fiscal - ainda que o governo tenha aceitado fazer algumas concessões - garantiu um fôlego ao país vizinho. O risco do default e da desvalorização cambial continua existindo e o mercado acredita que, em algum momento, a Argentina terá que se render a eles. Mas, como esse desfecho parece ter sido adiado, não haveria razão para tomar uma medida drástica momento. Profissionais também destacam que a disposição demonstrada pelo governo brasileiro de prorrogar o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e de promover um ajuste fiscal, antecipando-se a um cenário de ruptura na Argentina, também reforçam a idéia de um ajuste mais brando da Selic. Essas medidas teriam o objetivo de diminuir o impacto de uma turbulência no país vizinho. Em conseqüência, reduziria a necessidade de um choque de juros. Abertura dos mercados Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4600, com queda de 1,60%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,200% ao ano, estáveis em relação a ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,31%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 0,95%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,58%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 1,36%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.