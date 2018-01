Calor amplia vendas de sorvetes e bebidas no Pão de Açúcar O forte calor das duas últimas semanas elevou as vendas de ventiladores, sorvetes, cervejas e protetores solares nas lojas do Grupo Pão de Açúcar, informou hoje a empresa. Só em sorvetes, nos últimos dois meses, as vendas apresentaram aumento de 15%. Com relação a ventiladores, na rede Extra,houve crescimento de 25% nas vendas na segunda semana de janeiro sobre o mesmo período de 2005. Considerando os últimos dois meses (dezembro e janeiro), a alta foi de 35%, enquanto que as vendas dos aparelhos de ar condicionado cresceram 21% no mesmo período. Já os sucos e águas superaram os refrigerantes. Entre dezembro e janeiro, a água de coco e sucos de soja tiveram alta de 80% e 35%, respectivamente, ante o mesmo período de 2005. As caixas térmicas no CompreBem apresentaram crescimento de 50% em janeiro em relação a janeiro de 2005. Beleza Produtos de beleza, como cremes para pele e cabelo, bloqueadores e protetores solar podem registrar incremento de até 20% no Extra com a promoção "Especial Beleza de Verão", que vai até o dia 28 de fevereiro. Os protetores e bronzeadores, entre dezembro e janeiro, podem crescer 25% em relação ao mesmo período do ano passado nas lojas Pão de Açúcar e CompreBem, segundo projeções da companhia.