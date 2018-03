Calote da AES prejudica projetos, diz presidente do BNDES O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, disse hoje que um calote da AES, controladora da Eletropaulo que tem uma dívida de US$ 1,2 bilhão com o banco, pode prejudicar os desembolsos para futuros projetos que sejam apresentados à instituição. "Um projeto que não nos paga, freia outro. Neste momento há lindos projetos de papel e celulose, área em que o Brasil é competitivo, mas os recursos estão emprestados para outro", disse. Lessa informou que o banco continua conversando com a empresa, na busca de uma saída para o impasse. A AES já comunicou ao BNDES que não tem recursos para pagar a dívida, vencida no final de janeiro e no final de fevereiro. Uma das parcelas, de US$ 330 milhões, tem como garantia ações preferenciais da Eletropaulo que estão sob custódia da Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), mas o banco ainda não decidiu leiloar as ações. "Queremos resolver tudo junto", explicou Lessa. A outra parcela, de US$ 85 milhões, tem um prazo de 90 dias, que vence em abril, para ser paga.