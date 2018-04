Calpers processa Moody''s, Fitch e S&P por perdas O Calpers, maior fundo de pensão público dos EUA, abriu um processo contra Fitch, Standard & Poor?s e Moody?s acusando-as de atribuir classificações "absurdamente imprecisas e irracionalmente elevadas" para veículos de investimento estruturado (SIVs, na sigla em inglês) criando um prejuízo aproximado de US$ 1 bilhão. Em 2006, o Calpers investiu US$ 1,3 bilhão em três SIVs avaliados com nota máxima pelas três agências que não honraram os compromissos.