Câmara agrícola discutirá fracasso de Doha Os integrantes da Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais reúnem-se na próxima quinta-feira, no Ministério da Agricultura, para avaliar os impactos da paralisação das negociações da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). A câmara discutirá estratégicas para as negociações agrícolas internacionais após o fracasso das negociações. O diretor do Departamento de Assuntos Comerciais do Ministério da Agricultura, Antônio Carlos Costa, destacou que a reunião acontece em meio a um momento de grave crise nas negociações agrícolas da OMC. "Neste cenário, a retomada das negociações com o Mercosul e com a União Européia ganha mais relevância para o agronegócio brasileiro", enfatizou. O chefe do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores (MRE), ministro Roberto Azevedo, e o chefe da Divisão de Agricultura e Produtos de Base do órgão, Flávio Damico, participam da reunião. Na pauta do encontro, que ocorrerá das 14 horas às 17 horas, na sala de reuniões do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), estão a adesão da Venezuela ao Mercosul e a retomada das negociações do bloco com a União Européia e com Israel.