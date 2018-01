Câmara Americana de SP faz proposta de reforma tributária A Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham) apresentou um projeto de reforma tributária para avaliação do futuro ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que sugere simplificação, estabilidade e clareza nas regras. O presidente do Comitê de Legislação da Amcham, Roberto Pasqualin, disse que novos investidores estrangeiros poderão ser atraídos após a reforma tributária, que se espera seja votada no Congresso ainda no primeiro semestre de 2003. Entre as propostas estão a desoneração da cesta básica; federalização do ICMS com cobrança no destino, executada de forma gradual, preservando-se o controle de cada Estado sobre a arrecadação e fiscalização; e substituição e simplificação de impostos federais com redução do número tendendo à unificação. Pasqualin propõe um único imposto para cada tipo de base econômica (renda, vendas e patrimônio) e também uma redução na burocracia nas empresas para apuração do imposto a pagar. Dentro dos princípios da reforma tributária proposta estão ainda a manutenção do atual nível de receita tributária da União; diminuição da carga tributária individual; fácil detecção das evasões (sonegação) pela Receita Federal; cobrança automática e máxima desoneração de impostos federais. Perguntado sobre a proposta do PT na campanha presidencial de instituir um imposto sobre grandes fortunas e heranças, Pasqualin diz que a arrecadação será pequena, pois haverá a tendência de envio de recursos para o exterior. Ele lembra que em países onde isso existe, como nos Estados Unidos, as pessoas mais ricas costumam fazer um planejamento tributário, evitando o pagamento do imposto por meio da criação de fundações. A dirigente da Amcham Solange Mata Machado disse que após a posse dos novos ministros da área econômica a Câmara deverá convidá-los para debater as propostas de reforma tributária.