Câmara aprova a Lei da Micro e Pequena Empresa A Câmara dos Deputados aprovou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas na noite de quarta-feira. Após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva num prazo máximo de 15 dias, a lei, também conhecida como SuperSimples, entrará em vigor em 1º de julho de 2007 e permitirá aos microempresários o pagamento de oito tributos como se fossem um só: IRPJ, IPI, CSLL, Cofins, PIS, INSS sobre a folha, ICMS e ISS. A base de cálculo será a média das receitas aferidas nos últimos 12 meses. Podem se beneficiar com o SuperSimples microempresas cpm receita anual até R$ 240 mil e as empresas de pequeno porte na área comercial, industrial e setores selecionados na área de serviços que faturam de R$ 240 mil até R$ 2,4 milhões ao ano. Além dos benefícios tributários, a nova lei cria cadastros unificados para diminuir a burocracia dos processos de abertura e fechamento de empresas e dá às micro e pequenas empresas participação preferencial nas licitações de até R$ 80 mil. A lei aprovada por 323 votos a favor e quatro abstenções traz também outros benefícios que fazem referência às exportações - não haverá mais incidência de impostos sobre as receitas de exportações realizadas pelas micro e pequenas empresas - e ao estímulo à inovação - 20% dos recursos de tecnologia de todas as entidades serão destinados a essas empresas. Alíquotas As alíquotas, tanto para as microempresas quanto para as de pequeno porte, variam de acordo com 20 faixas de enquadramento da receita bruta em 12 meses e de acordo com o tipo de empreendimento. Para o comércio, a menor faixa, de receita bruta até R$ 120 mil, pagará 4% de imposto; a maior faixa, com receita bruta de um centavo acima de R$ 2,28 milhões a R$ 2,4 milhões, pagará 11,61%. No caso da indústria, as alíquotas variam, nas mesmas faixas, de 4,5% a 12,11%. Para o setor de serviços, o projeto institui três tabelas. A primeira, válida para atividades como creche, pré-escola, agências de turismo ou agências lotéricas, impõe tributação de 6% a 17,42%. A segunda tabela, para serviços como produção cultural e artística, transporte municipal de passageiros e escolas de línguas, terá alíquotas de 4,5% a 16,85%. A terceira tabela, destinada a serviços como academias, elaboração de softwares e escritórios de contabilidade, apresenta alíquotas diferenciadas segundo a relação proporcional de profissionais contratados e a receita bruta anual. As alíquotas podem variar de 4% a 13,5% nas 20 faixas de tributação para as empresas cujo custo com a folha de salários seja maior ou igual a 40% da receita. Para as empresas com percentuais menores, há outros três índices de tributação (14%, 14,5% e 15%), válidos para qualquer faixa. A cada mês, o contribuinte deverá somar as receitas brutas dos últimos doze meses e verificar em que faixa se enquadra para pagar o tributo com a alíquota correspondente. Se a micro ou pequena empresa ultrapassar, no ano de início de atividades, o limite de R$ 200 mil de receita bruta multiplicado pelo número de meses em funcionamento nesse período, ela será excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos ao mês de início de suas atividades. O projeto permite, entretanto, que a retroatividade não seja aplicada se o excesso de receita não for superior a 20% desse limite.