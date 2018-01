Câmara aprova aumento da Cide em primeiro turno O plenário da Câmara aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que aumenta de 25% para 29% o porcentual de recursos da Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico (Cide), que a União repassará aos Estados. Foram 343 votos a favor e apenas um contra. O aumento do porcentual fez parte do acordo entre a Presidência da República e os governadores para aprovação, na semana passada, da medida provisória que tratava da Cide, e que estava trancando a pauta de votação da Câmara. Ainda na sessão de hoje os deputados aprovaram em segundo turno uma emenda constitucional que prorroga por dez anos a aplicação, por parte da União, de recursos destinados à irrigação da região Centro-Oeste e também a proposta de emenda constitucional, em segundo turno, que transfere para os municípios as ilhas oceânicas que estavam em poder da União ou de estados.