Câmara aprova aumento da cota do Brasil no FMI A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de decreto legislativo que ratifica o aumento da cota do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI). A elevação da cota brasileira no organismo internacional foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, em abril, quando o País foi convidado a participar do Plano de Transação Financeira (PTF).