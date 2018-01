Câmara aprova correção da tabela do IR A Câmara aprovou correção de 3% em 2007 e de 3% em 2008 na tabela de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física. Esse reajuste foi introduzido na medida provisória 328, que trata de compensações da Lei Kandir. O relator da MP, deputado Neucimar Braga (PL-ES), alterou a medida provisória para incluir os reajustes nas faixas de tributação e de dedução do IR. A MP prevê o repasse de R$ 1,95 bilhões da União neste ano aos estados e municípios para compensar as perdas da lei Kandir. Com a correção, estarão isentos do IR as pessoas físicas que recebem até R$ 1294,84. Hoje, estão isentas quem ganha R$ 1257,12. Quem ganha de R$ 1294,85 até R$ 2587,44 vai pagar 15% de IR. Os que ganham acima desse valor vão pagar 27,5% de Imposto de Renda. O impacto da correção da tabela do imposto em 3% em 2007 vai gerar uma renúncia fiscal da União de R$ 437,25 milhões; os estados perderão com a medida R$ 177,38 milhões; os municípios R$ 185,63 milhões; os fundos do Nordeste, Norte de Centro Oeste vão perder R$ 24,75 milhões. O total da renúncia fiscal será em 2007 de R$ 825 milhões. A perda prevista para 2008, com a correção dos outros 3 % será da ordem de R$ 910 milhões.