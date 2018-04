Câmara aprova lei sobre ganho de executivos A Câmara de Representantes dos EUA aprovou ontem, por 237 votos a 185, um projeto de lei que dá aos acionistas de empresas mais poder de decisão sobre os rendimentos de executivos-chefes e permite que agentes reguladores federais impeçam que instituições financeiras tenham acesso a sistemas de compensação que encorajem a tomada de riscos excessivos. A votação representa um avanço, mas o futuro do projeto é incerto. A Câmara já aprovou medidas semelhantes no passado que nunca passaram no Senado. Essa lei vai além das mudanças que o governo Barack Obama tem buscado.