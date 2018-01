Câmara aprova medidas tributárias na madrugada A Câmara dos Deputados argentina aprovou nesta madrugada um amplo pacote tributário que contempla a prorrogação do imposto ao cheque (a CPMF argentina), a redução da alíquota de 10,5% do IVA para o setor agropecuário, e diminuiu a porcentagem dos aportes patronais. O governo, no entanto, não conseguiu obter consenso para modificar os impostos sobre os combustíveis, nem reduzir a alíquota do imposto sobre lucros das grandes empresas, de 35 para 30%. O imposto ao cheque será cobrado até 31 de dezembro de 2004, com o qual será arrecadado mensalmente 400 milhões de pesos.