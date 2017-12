Câmara aprova MP do setor elétrico O governo conseguiu aprovar na noite desta quarta-feira na Câmara dos Deputados a Medida Provisória 144, que institui o novo modelo do setor elétrico. Apesar da resistência da oposição, que usou diversos recursos de obstrução, a aprovação foi possível com tranquilidade graças às longas negociações comandadas pelo relator Fernando Ferro (PT-PE), que intermediou os acordos entre parlamentares e o governo. Depois de muita discussão, a MP foi aprovada por votação simbólica ? quando votam apenas os líderes dos partidos. O relator procurou atender parlamentares de todos os partidos e os pleitos das bancadas estaduais e regionais que não contrariassem os objetivos gerais do novo modelo. O deputado rebateu as críticas do PSDB e do PFL que acusam o novo modelo de afastar investimentos por aumentar a estatização do setor elétrico. Ferro disse que o modelo respeita os contratos e evita pressões inflacionárias. "A médio prazo, ele pode acarretar redução de tarifas de energia", afirmou. O deputado disse que as medidas adotadas até agora não encerram a reforma do setor elétrico, que necessitará de novas medidas para corrigir outras distorções. A intenção do governo é aprovar o novo modelo no Senado até o início de fevereiro. Com isso, além de iniciar a regulamentação da nova lei mais rapidamente, o governo pretende escapar da pressão do Judiciário, onde há três ações diretas de inconstitucionalidades apresentadas pelo PFL e pelo PSDB pedindo a suspensão das duas medidas provisórias que alteram as regras do setor.