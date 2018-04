Câmara aprova pedido de tarifa para o aço A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou uma indicação do secretário de Relações Internacionais do PT, deputado Aloízio Mercadante (SP), solicitando ao presidente Fernando Henrique Cardoso que imponha emergencialmente uma taxa de até 30% às importações de aço do País, e sugerindo que a diplomacia brasileira faça uma representação junto à Organização Mundial do Comércio contra a decisão do governo dos Estados Unidos de impor novas barreiras às importações de produtos siderúrgicos. A indicação, aprovada por unanimidade, será encaminhada ao presidente da República pelo presidente da Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB-MG). Mercadante argumentou que a decisão recente do governo dos EUA, de impor um novo sistema de cotas e sobretaxas às importações de aço, deverá causar um prejuízo da ordem de US$ 400 milhões ao Brasil. Segundo o deputado, a alíquota hoje praticada pelo Brasil nas importações de aço do País, de apenas 12%, é insuficiente para proteger o mercado brasileiro de aço na atual conjuntura.