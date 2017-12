Câmara aprova prorrogação da alíquota de 27,5% do IR A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o projeto de lei que prorroga a alíquota de 27,5% do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Apesar dos acenos feitos nas últimas semanas pelo Palácio do Planalto, a favor de alguma concessão para amenizar a carga tributária paga pela classe média, a proposta original da Receita Federal para o IRPF foi flexibilizada em apenas um ponto: a prorrogação será por dois anos e não mais por tempo indeterminado. Agora o texto precisa ser votado no Senado. Além de manter o adicional de 2,5 pontos porcentuais sobre a alíquota máxima, que foi criado em 1999 para vigorar ?provisoriamente?, o governo Lula também conseguiu adiar por dois anos o debate sobre a correção das faixas salariais do IRPF. Mesmo que decida promover alguma mudança de 2005 para 2006, nas vésperas da próxima sucessão presidencial, o governo terá acumulado até lá mais dois anos de inflação não repassada para a tabela de desconto.