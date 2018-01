Câmara aprova texto final de medida que flexibiliza regras do pré-sal

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados concluiu, na noite desta quarta-feira, 9, a votação do projeto de Lei que desobriga a Petrobrás de ser operadora exclusiva do pré-sal. O texto final aprovado pelos deputados foi o mesmo que tinha sido aprovado pelo Senado, em fevereiro deste ano.

Com isso, o projeto seguiu para sanção do presidente Michel Temer. Qualquer alteração na Câmara faria com que o projeto tivesse de voltar para análise dos senadores. O projeto, que conta com o apoio da atual diretoria da Petrobrás e do governo federal, prevê que a Petrobrás tenha o direito de escolher em quais campos de petróleo do pré-sal deverá investir.

Pela legislação atual, a petrolífera atua como operadora única dos campos de pré-sal, com uma participação mínima de 30% nos consórcios. Agora, a estatal passar a ter o direito de abrir mão de campos que não julgar interessantes economicamente. Apresentada pelo atual ministro das Relações Exteriores e senador licenciado, José Serra (PSDB), o projeto praticamente não sofreu alterações durante a votação nas comissões e plenários da Câmara e Senado, mesmo com a oposição de partidos de esquerda. Para deputados de PT, PCdoB, PSOL e alguns da Rede, o projeto fere a "soberania nacional" e vai significar a entrega da Petrobras para o capital privado.