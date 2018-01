Câmara de Medicamentos multa laboratórios O Comitê Técnico da Câmara de Medicamentos (Camed) multou os laboratórios Dansk-Flama e Cimed por atraso na entrega do relatório de comercialização de produtos à Camed. O Cimed foi multado em R$ 310 mil e o Dansk-Flama em R$ 40 mil. O Comitê decidiu ainda abrir processo contra o Laboratório Astra Zeneca por descumprimento à Lei 10.213. O laboratório comercializava o medicamento Accolate de 20mg aos preços de R$ 49,58 (caixa com 28 comprimidos) e de R$ 94,23 (caixa com 56 comprimidos). Em janeiro deste ano, o laboratório lançou o mesmo produto em nova apresentação de 10mg aos preços de R$ 36,88 (caixa com 28 comprimidos) e de R$ 70,04 (caixa com 56 comprimidos) quando os valores máximos deveriam ser respectivamente de R$ 24,79 e R$ 47,11. Além disso, retirou o produto de 20mg do mercado. A Secretaria executiva da Câmara também vai aprofundar investigações com relação ao Laboratório DM por conta de desencontro de informações entre os preços enviados à Câmara e aqueles disponíveis nas revistas especializadas. Entre os produtos com diferença de preços estão o Melhoral, o Doril, o Anapion e o Eparex.