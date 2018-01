Câmara deve votar MP da Super Receita em até duas semanas O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, estimou hoje, em entrevista coletiva, que a Câmara dos Deputados deverá votar em, no máximo, duas semanas, a Medida Provisória 258, que cria a Super Receita, fundindo os sistemas de arrecadações tributária e previdenciária num único órgão governamental. "Estamos nos reunindo com entidades dos servidores públicos, num processo democrático, para encaminhamento da proposta, para que ela seja melhorada. Nossa expectativa é de que em, no máximo, duas semanas, a Câmara possa apreciar o tema", afirmou Rachid, após participar do encerramento do "II Encontro Nacional de Administradores Tributários", em São Paulo. Ele voltou a dizer que o processo de unificação das secretarias de arrecadação da Receita e da Previdência deverá ser concluído em um ano, com a adoção de sistemas e procedimentos únicos entre os funcionários e as áreas de tecnologia. Segundo ele, o ganho de eficiência e produtividade do órgão também resultará em aperfeiçoamento no combate às fraudes fiscais. "Nossa fiscalização será muito mais eficiente, agindo como um todo, porque, em muitas vezes, tínhamos fiscalizações da Receita e da Previdência numa mesma empresa e os dois órgãos do governo não trocavam informações. Vamos avançar agora na inteligência e na agilidade destes processos", enfatizou.