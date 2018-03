Câmara discutirá restrição da China à soja brasileira Os deputados da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovaram hoje requerimento para realização de audiência pública para debater as restrições da China à soja brasileira. O requerimento foi apresentado pelo deputado Adão Pretto (PT-RS). Com as exportações de soja para a China praticamente paralisadas depois que foram proibidas as vendas de 23 tradings, a expectativa é agendar a audiência já para a próxima semana, possivelmente na quarta-feira, dia 23. De acordo com a assessoria de imprensa da comissão, parlamentares que integram as comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados também têm interesse no assunto, por isso pode ser feita uma audiência conjunta das três comissões. Serão chamados para o debate o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove) e da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Encontro com embaixador chinês Em outra tentativa para tentar reverter o impasse comercial na venda de soja para a China, deputados ligados ao setor rural vão agendar um encontro com o embaixador chinês em Brasília, Jinang Yuande. Requerimento para a visita foi apresentado hoje pelo deputado e ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra (PP-RS), em reunião ordinária da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O pedido foi aprovado por unanimidade.